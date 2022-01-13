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Haberler Para Haberler: Döviz mevduatlarında 2.2 milyar dolarlık düşüş

Döviz mevduatlarında 2.2 milyar dolarlık düşüş

Yılın ilk haftasında bankalardaki yabancı para mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış bir şekilde 2.2 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu düşüşün yaklaşık 1.1 milyar doları gerçek kişilerden geldi. Gerçek kişi döviz mevduatlarında 21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduatlarının devreye girmesinden bu yana en sert gerileme yaşandı. Yılın ilk haftasında TL mevduatlarda ise 38.8 milyar liralık yükseliş kaydedildi

13.01.2022 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Haberler: Döviz mevduatlarında 2.2 milyar dolarlık düşüş
HABERTURK.COM / Ajanslar

21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduatın devreye alınmasından bu yana gerçek kişi döviz hesaplarındaki en sert gerileme yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış bir şekilde 1 milyar 70 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 7 Ocak ile biten haftada 155 milyar 636 milyon 697 bin lira artarak 5 trilyon 560 milyar 910 milyon 486 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 260 milyar 690 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 292 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında yılın ilk haftasında 2.8 milyar dolarlık düşüş yaşandı. 17 Aralık haftasına göre bankalardaki yabancı para mevduatlarında yaklaşık 53.8 milyar dolarlık azalma kaydedildi.

İŞTE DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM:

MEVDUAT BANKALARI 7.01.2022 31.12.2021 24.12.2021 17.12.2021 17 ARALIK-7 OCAK FARK
1.Gerçek Kişiler 128.013 129.155 128.223 128.584 -571
2.Tüzel Kişiler 79.202 80.274 82.722 81.006 -1.804
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar 1.291 1.587 1.529 1.723 -432
C.Yurt Dışında Yerleşikler 15.705 15.792 15.708 15.688 17
KATILIM BANKALARI -
1.Gerçek Kişiler 17.440 17.858 17.857 17.926 -486
2.Tüzel Kişiler 9.637 9.783 10.172 10.275 -638
YURTDIŞI -
1.Gerçek Kişiler 3.193 3.191 3.210 3.196 -3
1.Bankalar 250 251 231 229 21
TOPLAM 260.690 263.842 265.603 264.458 -3.768

Yabancı para mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış değişime bakıldığında 7 Ocak itibarıyla haftalık 2 milyar 200 milyon dolarlık azalış yaşandı. Bu düşüşün 1 milyar 70 milyon doları gerçek kişilerden geldi.

2021'İN SON HAFTASINDA ARTMIŞTI

2021'in son haftasında da parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 574 milyon dolarlık gerileme yaşanmıştı.

24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında net 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti.

PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR:

Hesap sahibi 7 Ocak 2022

 Parite Etkisinden Arındırılmış Fark (Milyon dolar)
Yurtiçi gerçek kişiler -1.070
Yurtiçi tüzel kişiler -1.130
Toplam -2.200

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.54, yani 28.8 milyar liralık artışla 1 trilyon 899 milyar 604 milyon 633 bin liraya yükseldi. 17 Aralık'tan bu yana TL mevduatlarında 25 milyar 486 milyon dolarlık artış yaşandı.

TL MEVDUAT HESAPLARI 7.02.2022 31.12.2021 24.12.2021 17.12.2021 17 Aralık'a göre fark
MEVDUAT BANKALARI 1.744.803.290 1.721.905.292 1.688.486.559 1.730.994.979 13.808.311
A.Yurt İçi Yerleşikler 1.710.260.723 1.687.908.106 1.654.271.618 1.695.955.758 14.304.965
a.Vadesiz 385.238.055 414.146.830 413.666.686 432.416.759 -47.178.704
b.Vadeli 1.325.022.668 1.273.761.276 1.240.604.932 1.263.538.999 61.483.669
B.Yurt Dışı Yerleşikler 34.542.567 33.997.186 34.214.941 35.039.221 -496.654
KATILIM BANKALARI 154.801.343 148.894.735 145.161.230 143.123.025 11.678.318
A.Yurt İçi Yerleşikler 147.198.050 141.340.232 137.554.252 135.555.729 11.642.321
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar) 49.221.208 50.317.579 51.417.632 50.790.321 -1.569.113
b.Vadeli (Katılma Hesapları) 97.976.842 91.022.653 86.136.620 84.765.408 13.211.434
B.Yurt Dışı Yerleşikler 7.603.293 7.554.503 7.606.978 7.567.296 35.997
TL MEVDUAT TOPLAM 1.899.604.633 1.870.800.027 1.833.647.789 1.874.118.004 25.486.629

MERKEZ'İN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

17 Aralık haftasına göre Merkez'in brüt döviz rezervlerindeki düşüş 7.3 milyar doları aştı.

TCMB rezervleri (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
17.12.2021 38.507 78.367 116.874
24.12.2021 38.371 72.555 110.926
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
7.01.2021 38.456 70.989 109.445

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