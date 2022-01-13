21 Aralık'ta kur korumalı TL mevduatın devreye alınmasından bu yana gerçek kişi döviz hesaplarındaki en sert gerileme yaşandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış bir şekilde 1 milyar 70 milyon dolarlık düşüş yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 7 Ocak ile biten haftada 155 milyar 636 milyon 697 bin lira artarak 5 trilyon 560 milyar 910 milyon 486 bin liraya çıktı.
Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 260 milyar 690 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 292 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında yılın ilk haftasında 2.8 milyar dolarlık düşüş yaşandı. 17 Aralık haftasına göre bankalardaki yabancı para mevduatlarında yaklaşık 53.8 milyar dolarlık azalma kaydedildi.
İŞTE DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM:
Yabancı para mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış değişime bakıldığında 7 Ocak itibarıyla haftalık 2 milyar 200 milyon dolarlık azalış yaşandı. Bu düşüşün 1 milyar 70 milyon doları gerçek kişilerden geldi.
2021'İN SON HAFTASINDA ARTMIŞTI
2021'in son haftasında da parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 574 milyon dolarlık gerileme yaşanmıştı.
24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında net 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti.
PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRLMIŞ HESAPLAR:
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.54, yani 28.8 milyar liralık artışla 1 trilyon 899 milyar 604 milyon 633 bin liraya yükseldi. 17 Aralık'tan bu yana TL mevduatlarında 25 milyar 486 milyon dolarlık artış yaşandı.
MERKEZ'İN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ
7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.
17 Aralık haftasına göre Merkez'in brüt döviz rezervlerindeki düşüş 7.3 milyar doları aştı.
TCMB rezervleri (milyon dolar):
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