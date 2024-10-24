Döviz mevduatlarında 2 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 18 Ekim ile biten haftada 212 milyar 35 milyon 609 bin lira artışla 18 trilyon 382 milyar 843 milyon 285 bin liraya çıktı.

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Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,91 yükselişle 11 trilyon 78 milyar 682 milyon 160 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,37 artışla 6 trilyon 516 milyar 524 milyon 266 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 200 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 169 milyar 636 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

REKLAM Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 18 Ekim itibarıyla 1 milyar 992 milyon dolarlık artış görüldü. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,24 azalarak 1 trilyon 757 milyar 690 milyon 947 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,41 yükselişle 1 trilyon 787 milyar 547 milyon 884 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,52 azalışla 2 trilyon 87 milyar 532 milyon 597 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 427 milyar 527 milyon 253 bin lirası konut, 58 milyar 498 milyon 988 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 271 milyar 664 milyon 706 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Ekim ile biten haftada 5 milyar 683 milyon 554 bin lira azalarak 14 trilyon 467 milyar 485 milyon 677 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,62 artış kaydetti.