Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.618,83 %5,37
        DOLAR 32,0466 %0,41
        EURO 34,7472 %0,25
        ALTIN 2.398,41 %2,09
        FAİZ 45,25 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 28,33 %2,62
        BITCOIN 68.010,00 %0,52
        GBP/TRY 40,5496 %0,32
        EUR/USD 1,0837 %0,00
        BRENT 91,17 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 3.921,41 %2,09
        Haberler Ekonomi Para Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı - Para Haberleri

        Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

        Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

        Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

        TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Boluarte "Rolex" soruşturmasında ifade verdi
        Boluarte "Rolex" soruşturmasında ifade verdi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi
        Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranı yükseldi
        Tahkim, olayların cezasına dair kararlarını verdi!
        Tahkim, olayların cezasına dair kararlarını verdi!
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa