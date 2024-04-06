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        Haberler Gündem Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü - Güncel haberler

        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017'de İngiltere'de satışa sunulan, Osmanlı hat ekolünün kurucusu meşhur hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin 16. yüzyılda sülüs hattıyla yazdığı Kur'an-ı Kerim'in ana vatanına yeniden kavuşturulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 05:35 Güncelleme: 06.04.2024 - 05:35
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        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
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        Bakan Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi öncesi güzel bir haberimiz var" ifadesine yer vererek, şunları kaydetti.

        "Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan Kur'an-ı Kerim, ülkemize yeniden kavuşturuldu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği mushafı Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz.

        16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kağıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkati çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kur'an-ı Kerim'in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Kuran-ı Kerim
        #Mehmet Nuri Ersoy
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