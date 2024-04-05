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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı

        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı

        Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde filmleri aratmayan bir kavga meydana geldi. Karşı karşıya gelen iki husumetli grubun kavgasında bıçaklar, sopalar ve silahlar konuştu. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis olmak üzere 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:34
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          Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil Deveci (43) yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı.

        • 2

          Kavga, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında borç- alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

        • 3

          TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

          Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yolcuların korkuya kapıldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        • 4

          EKİPLER SEVK EDİLDİ

          Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Halil Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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          Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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