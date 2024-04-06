Peru Devlet Başkanı Boluarte, "Rolex" soruşturmasında ifade verdi
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkındaki "Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermek için başkent Lima'da Başsavcılık ofisine geldi. Boluarte'nin ifadesi sırasında Kamu Bakanlığı önünde toplanan bir takım grup ellerinde pankartlar taşıyarak protesto gösterisi düzenledi
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Per'da Devlet Başkanı Dina Boluarte hakkındaki "Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Lima’daki Başsavcılık Ofisi’ne gelerek ifade verdi.
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ABD merkezli AP haber ajansı, sorgunun 5 saat sürdüğünü bildirdi.
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Boluarte, ifadesinin ardından hiçbir açıklama yapmadan aracına binip uzaklaştı. Ne Boluarte ne de savcılık, görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.
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Devlet Başkanı Boluarte’nin ifadesi sırasında Kamu Bakanlığı önünde toplanan bir takım grup ellerinde pankartlar taşıyarak protesto gösterisi düzenledi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı göstericilere müdahale etti.
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Peru Ulusal Polisi, 31 Mart'ta hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Boluarte'nin evine baskın düzenlemişti.
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Savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yapmıştı.
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"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.
"Ahlaki yetersizlik" sebebiyle Boluarte’nin görevden azledilmesi için iki gün önce parlamentoda oylama yapılmıştı. Devlet Başkanı’nın görevden alınması talebi oylamada reddedilmişti.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.