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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döverek öldüren caninin ifadesi kan dondurdu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Döverek öldüren caninin ifadesi kan dondurdu!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi 27 yaşındaki Fatma Kara'yı döverek öldüren 34 yaşındaki katil zanlısı Olgun Gacar'ın ifadesinde, alkollüyken kavga ettiklerini, kendine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Gacar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 07:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:58
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        Döverek öldüren caninin ifadesi kan dondurdu!
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        İzmir'de olay, 11 Mart saat 01.30 sıralarında, Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun Gacar (34) ile buluştu.

        DEFALARCA BAŞINI ASFALTA VURDU

        İHA'daki habere göre ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olgun Gacar kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        FATMA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Saldırgan Olgun Gacar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞTİ

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan, daha önce de Olgun Gacar'ın Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi.

        "HAREKETSİZ YATINCA ÖLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENDİM"

        Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim" dediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Gacar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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