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Katıldığı bir moda programı ile ünlenen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirerek Doruk adını almıştı. Bir süredir eski manken Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doğrusöz, dün akşam "Gel en güzel günleri beraber yaşayalım" sözleriyle sevgilisine evlenme teklifi etti.

O anları Instagram'dan yayınlayan Demirel, "Kal gelmiş bana" notunu düştü. Önceki gün bir mekanda sahne alan Sevda Demirel, Doğrusöz'den sürpriz bir şekilde evlenme teklifi aldı. Doruk Doğrusöz, takım elbiseli bir şekilde sahneye çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Gel en kötü günleri beraber yaşayalım, en güzel günleri de beraber paylaşalım. En kötü şeyi birbirimizle paylaşalım. En güzel şeyleri ilk birbirimizle paylaşalım. Seni çok seviyorum.

"KIZIM BÖYLE BİR İLİŞKİYE HAZIR DEĞİL"

Sevda Demirel'in annesi, geçtiğimiz aylarda, "Kızım böyle bir ilişkiye hazır değil" diyerek şu açıklamaları yapmıştı:

Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem.

Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil, kızım böyle bir ilişkiye hazır değil. Bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastanede açtım, "Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun" dedim.