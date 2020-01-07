Doruk Doğrusöz, 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikili, sürpriz bir şekilde ayrıldı. Bu ayrılık Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme yolculuğunda en büyük destekçisi olan Büşra Eyen’e de şok yaşatmıştı.