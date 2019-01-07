07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, 3 Ocak günü okuldan çıkarak eve gelen meslek lisesi 2. sınıf öğrencisi G.H. (17),daha sonra dışarı çıktı ve ailesi bir daha haber alamadı. Anne Gülay (40) ile baba Mehmet Hançer (45),emniyete giderek kızlarının bulunması için başvuru yaptı.
"KIZIM, YABANCIYA GİTMESİN İSTEDİM"
İHA'da yer alan habere göre anne Gülay Hançer, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, "Kızımı 2016 yılında 16 yaşındayken kardeşimin 14 yaşındaki oğlu ile nişanlandırdık. Bir süre sonra kardeşim oğlunun yaşı küçük diye kızımı istemedi. Ondan sonra da 2017 yılında bu kez kızımı halamın torunu ile nişanlandırdık. Kızım yabancıya gitmesin istedim ama onlar da ayrılınca bu kez tekrar okuması için okula yazdırdım.
"DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞTI"
Kızım daha önce de evden kaçmıştı ancak gittiği oğlanı bulup hemen eve getirdik. Bu kez aradan 4 gün geçti, hâlâ kızım yok. Hayatından endişe ediyorum. Kızım yaşasaydı mutlaka bir şekilde bulurduk. Onun öldürülüp bir yere atılmasından korkuyorum. Kaybolup da ölü bulunan kızlar gibi olmasını istemiyorum. Kız evine gel, seni çok seviyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aile ve polis, her yerde 17 yaşındaki kızı arıyor.
ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU
Kayıp G.H.'den müjdeli haber ilerleyen saatlerde geldi. 17 yaşındaki genç kızın ailesi, kızlarını Akkuyu TOKİ Konutları'nda bir arkadaşının evinde bulup evlerine götürdü.
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