Donald Trump'tan eşine: Melania beni seviyor galiba

Donald Trump, eşi Melania'nın bu konu hakkında özgürce konuşabilmesinin iyi mi yoksa kötü bir şey mi olacağından emin olmadığını da söyledikten sonra yineledi: Ama o, benden ya hoşlanıyor ya da beni seviyor ve bu çok hoş. Ama şunu söyleyeyim, yere düştüğümde en kötüsünün olduğunu düşündü. Çünkü ben yerdeydim."