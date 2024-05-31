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        Haberler BBC Dünya Donald Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu

        Donald Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulundu. Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı oldu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 31.05.2024 - 07:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:50
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        Donald Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
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        TrumpGetty Images

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı “sus payı” davasında suçlu bulundu.

        Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı oldu.

        New York'ta iki gün boyunca konuyu görüşen 12 üyeli jüri, Trump’ı kendisine atfedilen 34 suçlamanın tamamından oybirliği ile suçlu buldu.

        Trump’ın alacağı cezanın açıklanacağı duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

        Eski ABD Başkanı hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

        Ancak hukuk uzmanları para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu söylüyor.

        Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump, kararı “rezalet” olarak nitelendirdi.

        Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyleyen Trump, kendisine haksızlık yapıldığını iddia ederek mahkeme sürecini de eleştirdi.

        Soruları yanıtlamayan Trump, “Bu iş daha bitmedi” dedi.

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