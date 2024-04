Donald Trump önerse de kızı Ivanka'yı istememişler

ABD NBC kanalında yayınlanan 'Çırak' adlı programı uzun yıllar sunan Donald Trump, 2015 yılında başkanlık için yarışmaya başladığında programdan ayrıldı. Programda çırak arayan Trump, yarışmaya aday olarak 16 genç seçiyordu. Yarışmacılar, yarışma boyunca Trump’ın bir otelinde kalıyor, Trump her hafta onlara bir görev veriyordu. Para kazanmayı başaramayıp en fazla zarar eden çırağın yüzüne o acımasız cümleyi söylüyordu: You are fired! (Kovuldun)