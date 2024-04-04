Donald Trump önerse de kızı Ivanka'yı istememişler

Arnold Schwarzenegger, Trump'a karşılık vererek programın tartışmalı politikacıyla olan ilişkisi nedeniyle sona erdirildiğini savundu. Schwarzenegger; "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç. Çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun" dedi. Ünlü oyuncu, daha sonra verdiği röportajda: "İnsanlar Trump'ın hâlâ baş yapımcı olarak görev aldığını ve programdan hâlâ para kazandığını öğrendiğinde yarısı programı boykot etmeye başladı" dedi.