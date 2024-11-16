Donald Trump'ın zaferi sonrası ABD'yi terk etme iddiaları artıyor

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geri dönmesi, ülke içinde ve dışında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Trump karşıtı görüşleriyle bilinen bazı ünlü isimler seçim sonrası ABD'yi terk etme niyetinde oldukları iddia edildi.

REKLAM advertisement1 Bu duruma farklı tepkiler gösteren ve Donald Trump’ı destekleyen isimler de oldu. Bu isimler arasında eski profesyonel kick boksçu Andrew Tate ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk da yer aldı.

REKLAM Şu anda Romanya'da ev hapsinde bulunan ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan Tate, Trump’ın zaferi sonrası ABD’ye geri döneceğini söyledi. Tate, yaptığı bir canlı yayında, Trump karşıtı ünlülere sert tepki gösterdi: "Trump kazanırsa ABD’yi terk edeceğini söyleyenlerin uzun bir listesi var elimde. Hepsine defolup gidin diyorum!" dedi.

Tate’in listesindeki isimler arasında, Alec Baldwin, Whoopi Goldberg , John Legend, Chrissy Teigen, Rob Reiner, Barbara Streisand, Cher, Nancy Pelosi , Hillary Clinton, Megan Rapinoe, Tom Hanks, Amy Schumer, Alexandria Ocasio-Cortez , Lady Gaga, Taylor Swift , Bill Gates, Jane Fonda, Madonna, Mark Ruffalo, Kim Kardashian, Bruce Springsteen, George Clooney, Hunter Biden , Oprah, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Miley Cyrus , Travis Kelce, Bobbi Althoff, Rashida Tlaib, Stormy Daniels , Anthony Fauci , George Soros , Diddy, Eminem, Ellen DeGeneres, Sean Penn, Sharon Stone, Ashley Judd, Tommy Lee, Bryan Cranston, Billie Joe Armstrong ve Bono gibi dünyaca tanınan birçok ünlü yer aldı.

REKLAM X platformunda bir kullanıcı, dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun seçimlerden sonra ABD’den taşınacağına dair bir paylaşım yaptı. Ardından bu paylaşımını sildi.

Elon musk, bu paylaşıma yorum yaparak, "Umarım" diye karşılık verdi.

Fotoğraflar: X, Shutterstock