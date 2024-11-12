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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın torunu Kai sosyal medya fenomeni oldu - magazin haberleri

        Donald Trump'ın torunu Kai sosyal medya fenomeni oldu

        Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai, ailenin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi oldu. Büyükbabası gibi golf tutkunu olan Kai'nin hem Instagram'da hem de YouTube'da yüz binlerce takipçisi var. Bir fenomene dönüşen Kai, kendi servetini edinmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:26
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        • 1

          Donald Trump'ın bir kez daha başkanlık koltuğuna hazırlandığı bu günlerde ailesi de en az kendisi kadar takip altında. Ama dikkatlerin çevrildiği isimler sadece eşi Melania, oğlu Barron ya da kızı Ivanka değil.

          Beş çocuğu, 10 torunu olan Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai, temmuz ayında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde dikkatleri üzerine çekerek Trump ailesinin öne çıkan yıldızı haline geldi.

          Arkadaşlarıyla alışveriş merkezi gezilerini, golf tutkusunu Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisiyle ve yeni YouTube kanalında 186 bin takipçiyle paylaşıyor.

        • 2

          Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın henüz 17 yaşında olan kızı Kai, bir Trump ailesi üyesi olarak takipçileriyle hayatından kesitleri paylaşmaya başlarken, kendi servetini kazanmaya hazırlanıyor. Kai, bir yandan da büyükbabası Donald Trump'la paylaştığı bir hobi olan golfte profesyonel bir kariyer peşinde ilerliyor.

        • 3

          Kai sıklıkla büyük siyasi etkinliklerde, ünlü ve zengin isimlerin arasında görülse de aslında sosyal medyada yaşıtları gibi bir hayat yaşadığını gözler önüne seriyor. Zamanını evde kahvaltı hazırlayarak, kahve dükkanına giderek ve salonda spor yaparak geçiriyor.

        • 4

          Kendine her ne kadar spor alanında bir gelecek hayali kurduğu düşünülse de kamusal alana ilk çıkışından bu yana, bir gün siyasete atılabileceği şeklinde söylentiler de var.

        • 5

          17 Temmuz'da Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde görülmesinden sonra Instagram'da takipçi sayısı hızla 567 bine çıkan Kai, genelde golfle ilgili içerikler paylaşırken, seçim boyunca yoğun hazırlıklar ve Trump'ın Mar-a-Lago adlı malikanesinde yaşanan samimi aile anlarını da paylaştı.

        • 6

          Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapan Kai, seçim sonrası hem Donald Trump'la hem de onun en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'la birlikte paylaşımlar yaptı.

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