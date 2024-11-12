Donald Trump'ın torunu Kai sosyal medya fenomeni oldu

Donald Trump'ın bir kez daha başkanlık koltuğuna hazırlandığı bu günlerde ailesi de en az kendisi kadar takip altında. Ama dikkatlerin çevrildiği isimler sadece eşi Melania, oğlu Barron ya da kızı Ivanka değil.

Beş çocuğu, 10 torunu olan Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai, temmuz ayında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde dikkatleri üzerine çekerek Trump ailesinin öne çıkan yıldızı haline geldi.

Arkadaşlarıyla alışveriş merkezi gezilerini, golf tutkusunu Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisiyle ve yeni YouTube kanalında 186 bin takipçiyle paylaşıyor.