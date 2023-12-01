AKM'de 'Don Giovanni'den görkemli prömiyer
'Don Giovanni Operası'nın prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, temsil öncesinde yaptığı konuşmada 'Don Giovanni Operası'nı sahnelemekten dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi
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Atatürk Kültür Merkezi, tadilattan geçirildikten sonra 29 Ekim 2021'de yeniden hizmete alınmasından sonra her gün birkaç etkinlikle sanatseverlere kapılarını açıyor.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıldığı günden bu yana AKM'de 2 bin 673 etkinlik düzenlenirken 2 milyon 500 binden fazla ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.
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Atatürk Kültür Merkezi'nin modern ve kapsamlı teknik olanakları, eserlerin seyircilere daha görkemli bir halde sunulmasını sağlıyor.
Zira, 68 metreyle şu anda dünyada şu anda en derin sahne sofitosu olan yer Atatürk Kültür Merkezi...
2040 kişilik Türk Telekom Opera Salonu, derin sahne sofitosunun yanı sıra akustiğiyle de dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.
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Atatürk Kültür Merkezi'nin teknik olanaklarının ne ölçüde kapsamlı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
'Don Giovanni Operası'...
Eser, zaten klasik.
Dünyanın en çok sahnelenen eserlerinden biri.
Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği Don Giovanni Operası'nın ilk prömiyeri 29 Ekim 1787'de Prag'da Ulusal Tiyatro'da oynandı.
236 yıl sonra, aynı tutku ve kapalı gişe gösterimle sahnelenmeye devam ediyor.
İtalyan tiyatrosunun tüm özelliklerini içinde barındıran italyanca dilinin ustalıkla kullanıldığı kontrastlarla dolu bir şaheser. Mozart'ın ardından gelen bestecilerin başucu eseri olmuş. Örneğin özellikle orkestradaki dramatik anlatımın librettoyla birleşimi Wagner ve Verdi'ye...
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170 dakikalık, iki perdelik 'Don Giovanni Operası', Türkiye'de ilk kez 4 Mart 1956'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Düne kadar Türkiye'de toplam üç kez sahnelenen eserin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki prömiyeri dördüncü kez sahnelenişi oldu.
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2024 - 2025 sezonunun sonuna kadar sahnelenecek olan 'Don Giovanni Operası'nın sahnelenmesinde 250 kişi görev alırken 'Don Giovanni'yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün canlandırdı.
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Yönetmen Aytaç Manizade’nin yorumuyla sahneleneh 'Don Giovanni Operası', İstanbul Devlet Opera ve Balesi atölyelerinin başından sonuna kadar ürettiği ilk eser olma özelliğine sahip.
Atatürk Kültür Merkezi’nin teknik imkanlarını tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser olan 'Don Giovanni Operası'nı bu nedenle daha da etkileyici bir şekilde seyretmek mümkün oldu.
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Devlet Opera ve Balesi Günel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, temsil öncesinde yaptığı konuşmada 'Don Giovanni Operası'nı sahnelemekten dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
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• Eseri Sahneye Koyan... Aytaç Manizade
• Orkestra Şefi... İbrahim Yazıcı
• Dekor Tasarımı... Efter Tunç
• Kostüm Tasarımı... Serdar Başbuğ
• Işık Tasarımı... Kemal Yiğitcan
• Koro Şefi... Volkan Akkoç
• Hareket Düzeni... Alper Marangoz
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• Don Giovanni… Caner Akgün
• Leporello… N. Işık Bele
• Donna Anna… Evren Ekş
• Donna Elvira… Perihan N. Artan
• Don Ottavio… Ufuk Toker
• Zerlina… Aslı Ayan
• Masetto… Burak Kul
• II Commendatore… Mithat Karakelle
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'Don Giovanni'… Çapkın, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi karakter. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan 'Don Giovanni', kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar… Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.
'Don Giovanni Operası', 6 ve 18 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircilerle buluşmaya devam edecek.
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