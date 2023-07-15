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        Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Dominik Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfus nedir?

        Avrupalıların Amerika kıtasındaki ilk yerleşimi Dominik Cumhuriyeti'ne olmuştur. Dominik zengin habitatı, berrak suları ve yer altı kaynaklarıyla eşine rastlanılması zor bir ülkedir. Tropikal iklimin hâkim olduğu Dominik Cumhuriyeti, Latin Amerika'nın en büyük sekizinci ekonomisine sahiptir. Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada yer alır? Dominik Cumhuriyeti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 16:56
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        Dominik Cumhuriyeti nerede?
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        “Bir insan gözünün görebileceği en güzel yer.” Bu sözler Kristof Kolomb'un Dominik Cumhuriyeti’ne ayak basmasıyla ağzından dökülen sözlerdir. Doğanın tüm tonlarının canlı resmedildiği bir ülkeyi gören Kolomb, ülkenin hayret verici güzelliğini bu sözlerle ifade etmiştir. Dominik Cumhuriyeti nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Dominik Cumhuriyeti Nerede?

        Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunmaktadır. Adayı Haiti ile paylaşmaktadır. Ülkenin yer aldığı ada Küba, Jamaika ve Porto Riko ülkeleriyle çevrilidir. Ada konumunda olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur.

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        Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Dominik cumhuriyeti Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Kuzey Atlas Okyanusu ve Karayip Denizi arasında konumlanmıştır.

        Dominika nerede, hangi kıtada yer alır?
        Dominika nerede, hangi kıtada yer alır?

        Dominik Cumhuriyeti Başkenti

        Yazarların küçük bir evren olarak tanımladığı Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo şehridir. Başkent ülkenin en yoğun nüfuslu şehri olup ticaret ve finans merkezidir.

        Dominik Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı

        Dominik Cumhuriyeti’nin bayrağı beyaz, mavi ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Sol üst ve sağ alttaki mavi dikdörtgene karşılık sol alt ve sağ üst kısmında kırmızı dikdörtgen yer almaktadır. Orta kısmında ise beyaz bir haç işareti bulunmaktadır. Ülkenin arması ise bu beyaz hacın tam ortasında yer almaktadır. Mavi renk özgürlüğü, kırmızı renk bağımsızlık için dökülen kanları, beyaz haç ise özgürlüğü sembolize etmektedir.

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        Dominik Cumhuriyeti Nüfusu

        Dominik Cumhuriyeti’nin 2023 itibariyle nüfusu 11 milyon 184 bin kişiden oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 85. basamakta yer almaktadır.

        Dominik Cumhuriyeti Para Birimi

        Dominik Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Dominik pesosudur. (DOP) 1 Dominik pesosu 0,47 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Dominik Cumhuriyeti Türkiye Saat Farkı

        Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’nden 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 08.00 iken Dominik Cumhuriyeti’nde saat 01.00’dir.

        Dominik Cumhuriyeti Şehirleri

        31 eyaletten oluştan Dominik Cumhuriyeti’nde bazı şehirler nüfus yoğunluğu açısından ön plana çıkmaktadır. Nüfusun çoğunluğu başkent San Domingo’da toplanmıştır. 154 belediyeden oluşan Dominik Cumhuriyeti’nin başlıca şehirleri şunlardır: Santiago, San Pedro de Macorís, San Cristobal, La Vega, Punta Cana, Saona Adası ve Cabare'tir.

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