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Ada ülkeleri, özellikle yaz turizminin dinamiğini oluşturduğundan dolayı genellikle lüks otel yapılarıyla çevrilidir. Dominika ise betonlaşmanın önüne geçerek, gökdelen tarzı yapıların ve lüks otellerin temellendirilmesine izin vermemiştir. Bu sayede doğal yapı herhangi bir tahribata uğramamıştır. Dominika nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Dominika nerede?

Dominika -resmi adıyla Dominika Topluluğu- Küçük Antiller’deki Windward Adaları zincirinin bir parçasıdır. Karayip Denizi’nde yer alan bu ada ülkesinin kuzeyinde Guadeloupe ve güneyinde Martinik Adası bulunur.

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Dominika Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Dominika, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Dominika bir ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur.

Dominika Başkenti

Dominika’nın başkenti Roseau şehridir. Nüfus yoğunluğunun çoğu bu şehirde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer şehirleri ise Pont Cassé ve Marigot’tur.

Dominika Bayrağının Anlamı

Dominika bayrağı yeşil, siyah, beyaz ve sarı renklerinden oluşmaktadır. Yeşil zemin üzerinde sarı, beyaz ve siyah renklerinin oluşturduğu bir haç bulunmaktadır. Bu haçı ortalayan bir de amblem yer almaktadır. Amblemin üzerinde Sisserou papağanı yer almaktadır. Papağanı çevreleyen on yıldız Dominika’nın on bölgesini temsil eder. Haç üzerinde yer alan sarı, beyaz ve siyah renkler ise Hristiyanlık inancına bir gönderme niteliğindedir. Bu halkın Tanrı’ya olan inancını sembolize eder.

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Dominika Nüfusu

Dominika’nın 2023 itibariyle nüfusu 72,523 kişiden oluşmaktadır. Yıllık nüfus artışı düşüktür. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 204. basamakta yer almaktadır.

Dominika Para Birimi

Dominika’nın resmi para birimi Doğu Karayip dolarıdır. (XCD) 1 Doğu Karayip doları 9,64 Türk lirasına denk gelmektedir. Dünyanın en küçük ekonomilerinden biri olan Dominika’nın ekonomisi önceleri tarıma dayanmaktaydı. Ancak yaşanan doğal afetler sonucu ülke, turizm ve inşaat sektörüne yönelmiştir.

Dominika Türkiye Saat Farkı

Dominika ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark vardır. Dominika Türkiye’den 7 saat geridedir. Türkiye’de saatler 10.00’ı gösterirken Dominika’da saat 03.00’tür.

Dominika Şehirleri

Dominika 10 bölgeye ayrılmaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Saint Andrew, en az olduğu bölge ise Saint Peter’dir. Ülkenin en kalabalık şehri başkent Roseau’dur. Diğer önemli şehirleri ise şu şekildedir: Marigot, Castle Bruce, Saint Joseph, Portsmouth, Salisbury, Mahaut, Wesley ve La Plaine.