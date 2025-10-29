Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisine çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco da bu müsabakayla birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

        • 2

          Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek, 15 puan topladı.

        • 3

          40 yaşındaki teknik direktör, ilk büyük maçını Trabzonspor'a karşı oynamış ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

        • 4

          ALMANYA VE RUSYADAKİ TECRÜBELERİ

          Domenico Tedesco, teknik direktör olarak görev yaptığı Almanya ve Rusya'da birçok büyük maçta kulübedeydi. Schalke döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşayan Tedesco, Borussia Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı.

        • 5

          Rusya'da Ekim 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco; CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova'ya rakip oldu. Kırmızı-beyazlı takım, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de mağlubiyet yaşadı.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Habertürk Anasayfa