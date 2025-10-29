Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı!

ALMANYA VE RUSYADAKİ TECRÜBELERİ

Domenico Tedesco, teknik direktör olarak görev yaptığı Almanya ve Rusya'da birçok büyük maçta kulübedeydi. Schalke döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşayan Tedesco, Borussia Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı.