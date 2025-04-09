Dolunay yaklaşıyor: 'Pembe Ay' olarak dolunay ne zaman ve bu isim nereden geliyor?
Gökyüzünü aydınlatacak görkemli bir dolunay daha yaklaşıyor. İlkbaharın habercisi olan bu özel dolunay, halk arasında "Pembe Ay" olarak adlandırılıyor. Her yıl Nisan ayında ortaya çıkan Pembe Ay, doğanın uyanışını simgeliyor. Peki, Pembe Ay ne zaman izlenebilecek ve bu ismi nereden alıyor? İşte, merak edilenler...
- 1
Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak dolunay yaklaşıyor. 'Pembe Ay' olarak adlandırılan bu dolunay, ilkbahar mevsiminin ilk dolunayı olarak biliniyor. Peki, Pembe Ay ne zaman görülecek ve bu ismi nereden geliyor? İşte, detaylar...
- 2
'PEMBE AY' NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
Pembe Ay olarak da bilinen dolunay, 13 Nisan 00.22'de terazi burcunda gerçekleşecek.
- 3
NEDEN PEMBE AY DENİYOR?
"Pink Moon" (Pembe Ay), Nisan ayındaki dolunay için kullanılan geleneksel bir isimdir. Adını gerçekten pembe olmasından değil, bu dönemde Kuzey Amerika’da açan pembe "phlox" çiçeklerinden alır. Yani, gökyüzündeki Ay pembe görünmez, ancak bu ad mevsimsel bir sembolizmi taşır.
-