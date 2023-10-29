Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

"ATATÜRK GİBİ LİDERİMİZ OLMASI BİZİ GURURLA DOLDURUYOR

Yıllardır Avrupa´da yaşadıklarını ifade eden Yıldız Özçelik de şunları söyledi: Biz Avrupa´da büyüdük, ama babamız sağ olsun, bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olması bizi çok gururla dolduruyor. Ne kadar biz gurur duyuyoruz ki böyle, açık, laik bir ülkeyiz. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, her şeyimize o kadar haklarımız var. Yani beni gururla dolduruyor, hiçbir zaman unutmayalım. Hepimiz Atatürk´ün çocuklarıyız ve bunları devam ettirelim. Bizi daha çok 100 yıllar bekliyor."