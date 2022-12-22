Dolmabahçe Sarayı'na Nasıl Gidilir? Dolmabahçe Sarayı Nerede ve Hangi Semtte?

Dolmabahçe Sarayı'na Nasıl Gidilir?

1843 ile 1856 yılları arasında süren yapımıyla Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde müze halini alan saray, rivayetlere göre Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fethi sırasında gemileri karaya çıkardığı yer olarak bilinir. Sarayda Sultan Abdülmecid'den sonra pek çok Osmanlı padişahı konaklamıştır.

Cumhuriyet'in ilanında sonra Atatürk bu sarayda tam 4 yıl kalmış ve burada hayata veda etmiştir. 1984 yılında yapı müze saray olarak halka açılmıştır. Barok, Rokoko, Neo-klasik tarzı batı mimarisi yansımalarına hâkim, Osmanlı sanatıyla batı sanatının birleşimini yansıtmaktadır.

Ana yapı fonksiyonel olarak 3 bölüme ayrılmaktadır. Devletin yönetim işlerinin planlandığı “Mabeyn-i Hümâyûn", padişah ve ailesine özel “Harem-i Hümâyûn” (Harem), önemli devlet törenlerinin yapıldığı “Muayede Salonu”dur. Toplam 285 odası, 44 salonu, 68 tuvaleti ve 6 hamamıyla bu devasa yapı, ülkemizin en büyük sarayıdır. Peki, bu büyüleyici mimariye nasıl ulaşım sağlayabiliriz?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Dolmabahçe’ye ulaşım oldukça kolaydır. Yapıya ulaşmak için Bağcılar - Kabataş tramvay hattını kullanarak Kabataş Durağında inin. Ortalama 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle saraya ulaşım sağlayacaksınız.

Anadolu yakasından gelmek isteyenler ise Kadıköy ya da Üsküdar’dan vapura bindikten sonra Beşiktaş ya da Kabataş'a ulaşmalıdır. Buradan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'na ulaşım sağlayabilirler. Beşiktaş ve Kabataş iskelesine on dakikalık bir uzaklıkta bulunmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı Nerede?

Dolmabahçe Caddesi’yle İstanbul Boğazı arasında, Kabataş'tan Beyazıt'a uzanan paralel bir yapıda yer alan saray Üsküdar ile Kuzguncuk'un tam karşı istikametinde konumlanmıştır. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan sarayın cephesi Boğaz sularını görmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Hangi Semtte?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan saray, Beşiktaş ve Kabataş iskelesine ortalama 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Dilerseniz Taksim üzerinden de bölgeye 20 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte (1 Hafta Süreyle Geçerlidir)

Yerli ziyaretçiler için 100 TL, Yabancı ziyaretçiler için 300 TL, indirimli olarak ise 30 TL'dir.

Selamlık (Sadece Müzekart Sahibi Yerli Ziyaretçiler İçin)

Yerli ziyaretçiler için 60 TL, indirimli olarak 15 TL, Okul öğrenci grupları için 15 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı Pazartesi günleri hariç haftanın her günü açıktır. Dolmabahçe ziyaret saatleri:

Açılış Saati: 09:00

Kapanış Saati: 18:00

Gişe Açılış Saati: 09:00

Gişe Kapanış Saati: 17:00

Son Çıkış Saati: 18:00

Dolmabahçe Sarayı'ndan Geçen Otobüsler Hangileridir?

Taksim, Beşiktaş ya da Kabataş üzerinden iniş sağladığınızda yürüyerek ortalama 15 – 20 dakikada bölgeye ulaşabilirsiniz. İşte, Dolmabahçe Sarayı’nın yakınlarından geçen otobüsler:

25T Sarıyer - Taksim

559C Rumelihisarüstü - Taksim

110 Kadıköy - Taksim

112 Bostancı - Taksim

DT2 Ortaköy - Taksim

129T Bostancı - Taksim

29C Tarabyaüstü - Kabataş

29D Ferahevler - Kabataş

30D Ortaköy - Dereboyu

37T Yıldıztabya - Taksim

41E Ayazağa - Kabataş

48T Hamidiye Mahallesi - Taksim

55B Gaziosmanpaşa - Beşiktaş

28T Topkapı - Beşiktaş