Peki nedir bu Dolly Parton Challenge? LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder… Sosyal medya platformlarının her birinin kullanım amacı farklılık gösteriyor. Örneğin iş dünyasındaki kişilerin bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn'e kahve içerken çekildiğiniz bir fotoğrafı paylaşmak uygun kaçmaz... Instagram'da ise biraz daha havalı fotoğraflar paylaşmak gerekiyor. Aile ve akrabaların tercih ettiği Facebook'a sevecen, neşeli kareler yükleniyor. Arkadaşlık uygulaması Tinder'da ise biraz daha çekici pozlar görülüyor. Müzisyen Dolly Parton da bu fikirden yola çıkarak dörde bölünmüş tek karede dört farklı fotoğrafını paylaştı. Ünlüler de anında bu akıma ayak uydurdu. İşte Dolly Parton Challenge'dan komik kareler...

Kelly Brook