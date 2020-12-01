Dolarda son durum

HABERTURK.COM

Haftaya 7.86 liradan başlayan dolar dün, 7.77 liraya kadar düşse de bu seviyede kalıcı olmadı ve günü 7.82'den kapattı. Bu düşüşte yurtiçi gelişmelerden çok doların küresel olarak zayıflaması etkili oldu. Dolar Endeksi dün 2.5 yılın dibine geriledi.

Dolar yeni güne 7.83, Euro ise 9.36 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyebilecek bir veri açıklanmayacak. Gözler koronavirüs salgını ve salgınla mücadele için alınan tedbirlere çevrilmiş durumda.