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Haberler Döviz Dolar/TL ne kadar oldu? İşte kurda son durum

Dolarda son durum

Dolar 18.64 lira civarındaki yatay seyrini bugün de sürdürdü

Giriş: 09.12.2022 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte kurda son durum
Dolarda son durum
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HABERTURK.COM

Dolar/TL'de hafta genelindeki yatay seyir bugün de devam etti.

Güne 18.64 liradan başlayan dolar sabah saatlerinde kısa bir süre 18.65 liranın üzerine gördü. Ancak ardından yeniden 18.64 liraya döndü.

Piyasalarda özellikle ABD'den gelen veriler takip edilse de gelecek haftaki Fed toplantısına yönelik beklentilerde bir değişim yaşanmadı. Piyasalarda yüzde 75 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Fed merakla beklenen faiz kararını gelecek çarşamba açıklanacak.

Dolarda genel olarak son 3 günde küresel anlamda yatay bir seyir izlendi. Dolar endeksi 104.6-104.8 aralığında hareket etti.

Güne 19.68 liradan başlayan Euro ise sabah saatlerinde 19.77'ye kadar yükseldi ardından 19.69 liraya geri döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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