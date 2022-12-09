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Son dakika haberi ABD'de ÜFE beklentiyi aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı

Giriş: 09.12.2022 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi ABD'de ÜFE beklentiyi aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasım ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üstünde kalan verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, eylül ve ekimde de yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

Önceki aya kıyasla yavaşlama göstererek beklentilerin üstünde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 7,2’ye gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ekimde ise yıllık yüzde 8,1 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda önceki aya yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 6,2’ye geriledi. Kasımda piyasa beklentilerin üstünde kalan çekirdek ÜFE, ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 6,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Kasımdaki beklentilerin üzerindeki söz konusu artış, ABD'de enflasyonist baskıların soğuduğuna dair umutları söndürdü olarak değerlendirildi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

13 Aralık'ta açıklanacak olan kasım ayı tüketici fiyat endeksi raporu, dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon oranlarının düşüp düşmediğini gösterecek.

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