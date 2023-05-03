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Dolar/TL, 19,48 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4840 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 03.05.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar/TL, 19,48 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4690'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 21,4980'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 24,3730'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,1030'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesi piyasalarda "bekle-gör" tutumunun öne çıktığını bildirdi.

Para piyasalarında, bankanın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağının fiyatlandığını aktaran analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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