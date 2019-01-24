Yeni bir ticari mekanizmayla ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek isteyen Avrupa Birliği, dolarsız ticaret mekanizmasını önümüzdeki günlerde uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile Avrupa Birliği arasında ABD Doları kullanılmadan ticareti kolaylaştıracak mekanizmanın önümüzdeki günlerde oluşturulmasını beklediğini söyledi.

'TAKAS EVİ GİBİ ÇALIŞACAK'



Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Le Drian, "Mekanizma, önümüzdeki günlerde oluşturulacak. İran'a petrol kaynaklarından faydalanma ve aynı zamanda Avrupa'daki üç ana ticaret ortağından zaruri ürünleri almasına imkan verecek Euro'yu temin etmesine imkân verecek bir takas evi gibi çalışacak" dedi.



FRANSA'DA KAYITLI OLACAK, ALMANYA TARAFINDAN ÇALIŞTIRILACAK



ABD'nin getirdiği sınırlamaları by-pass edecek olan mekanizma Fransa'da kayıtlı olacak ve Almanya tarafından çalıştırılacak. Birleşik Krallık'ın da mekanizmada ortak olarak yer alması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) diplomatları da mekanizmanın bu ay duyurulacağını belirtiyorlar, ancak teknik detaylar nedeniyle kullanılabilir hale gelmesinin birkaç ay alacağını ifade ediyorlar.