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Haberler Döviz Dolarda yeni zirve! 13 Haziran 2023 Salı Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Dolarda yeni tarihi zirve

Dolar/TL'de yükseliş devam ederken, bu sabah 23.71 ile yeni tarihi zirvesini gördü

Giriş: 13.06.2023 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yeni zirve! 13 Haziran 2023 Salı Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL oldu?
HABERTURK.COM

Yarın açıklanacak tüm dünyanın merakla beklediği Fed kararı öncesinde dolar/TL'de yükseliş devam ediyor.

Dolar bu sabah 23.71 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro da benzer şekilde 25.77 liraya kadar yükseldi.

Bu sabahki hareketle beraber dolar/TL son 7 işlem gününde yüzde 18.7 yükseldi.

FED ÖNCESİ GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasalar yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde bugün Fed'in kararında belirleyici olacak ABD mayıs ayı enflasyon verilerini dikkatle takip edecek.

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış, nisanda yüzde 0.4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4.9 ile piyasa beklentilerinin altında artmıştı.

Ülkede bugün açıklanacak mayıs enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 4.1 artış yönünde.

CME FedWatch Tool verilerine göre Fed'in yarınki toplantısında faizi sabit bırakmasına yüzde 83.8 ihtimal veriliyor. Ancak analistler beklentinin üzerinde gelebilecek enflasyon verisinin Fed'e yönelik beklentilerde de değişikliğe yol açabileceğine dikkat çekiyor.

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