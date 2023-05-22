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Haberler Döviz Dolarda yeni rekor

Dolar 20 liranın üzerini gördü

Dolar/TL sabah saatlerinde bankalararası piyasada 20.66'ya kadar yükseldi. Ardından yeniden 20 liranın altına çekildi

Giriş: 22.05.2023 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yeni rekor
HABERTURK.COM / Ajanslar

19 Mayıs tatili ve haftasonunun ardından dolar/TL kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.66'ya kadar yükseldi. Ardından sert bir gerileme yaşadı ve 19.82'ye geriledi.

Yurtiçinde bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 8.5'te bırakılması yönünde.

Bu beklenti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta CNN International'a yaptığı açıklamalarla da güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yayımlanan röportajında "Faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Şimdi faiz yüzde 8.5’te ve enflasyon da düşüyor, daha da düşecek. Enflasyon bu ülkede kesinlikle faizle beraber inerek halkımın çok daha rahat edebileceği bir konuma gelecek. Bunu bir ekonomist olarak konuşuyorum, yani hayali değil" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN GÖZÜ ABD'DE

Yurtdışında ise gözler ABD'deki olası borç limiti krizinde olmaya devam ediyor.

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

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