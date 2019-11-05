DOLARDA SON DURUM...Dolar güne yükselişle başlıyor! 5 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dolar/TL, dün açıklanan enflasyon verisinin ardından önemli bir hareket yaşamadı. Kur 5.68'leri görse de kalıcı olamadı ve 5.70 civarındaki dar banttaki dalgalanmasını sürdürdü.

TÜFE, ekim ayında beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 2 ve yıllık yüzde 8.55 olurken Fitch'in not görünümünü yukarı çekmesi ve küresel risk iştahındaki pozitif seyir Borsa'da alıcılı seyirle sonuçlandı. BIST-100 dünkü kapanışta 100 bin puanı geçti.

Aralık ayında toplanacak Merkez Bankası'nın son PPK toplantısına kadar Hazine ihaleleri ve ABD başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki durumdan kaynaklı uluslararası ilişkiler izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı artan borçlanma maliyetlerinin uzun vadede borç stokuna etkisini sınırlamak için yaklaşık 1 yıldır gerçekleştirmediği 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerine bugün yeniden başlıyor.

Bugün yapılacak ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Dolar/TL 5 Kasım sabahına dünkü seviyesinin üzerinde 5.73'lerde başlıyor.

13 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ise Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine geçirilen iki tasarı sonrası belirsizliğini koruyor.

Reuters, dünkü haberinde ziyaretin askıya alındığına ve Temsilciler Meclisi'ndeki kararlar nedeniyle oluşan atmosferin değişmediğini takdirde ziyaretin anlamı olmayacağını belirten bir haber paylaşırken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kalın ayrıca, Barış Pınarı Harekatı'nın terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurduğunu ancak teyakkuz halinin devam ettiğini belirtti.