08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar kuru gelecek hafta yapılacağı kesinleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesine odaklanırken piyasalardaki sakin seyir sürüyor.
Dün yapılan açıklamaların ardından dolar/TL 5.75 altına gevşese de kalıcı olamadı. Analistler kurda belirli bir seviyenin altı görüldüğünde talep oluştuğunu belirtirken Erdoğan - Trump görüşmesine kadar döviz piyasasında anlamlı bir hareket beklentisini düşük görüyor.
Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmeden çıkacak açıklamalar ve oluşacak atmosfer Türkiye'de piyasaların en önemli gündem maddesi. Daha sonra ise bütçe görüşmeleri ve Merkez Bankası PPK toplantısı izlenecek
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5.7589 seviyesinde.
Küresel ortamda da olumlu atmosfer sürerken IMF, Türkiye'nin bu yıl 2.5 daralacağına dair öngörüsünü yüzde 0.2 olarak revize etti. Öte yandan Hazine dün yüzde 5.60 kupon, yüzde 5.70 getiri ile 2.5 milyar dolar borçlandı. Daha önceki faiz 7.68 olmuştu. Böylece Hazine'nin 2019 yılı dış borçlanması 11 milyar doları aştı. Hazine nakit dengesi ise ekim ayında 11 milyar 890 milyon lira açık verdi. Bu dönemde faiz dışı denge de 4 milyar 206 milyon lira açık verdi.
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