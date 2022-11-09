Dolarda son durum

Dün gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.55'in altını gören dolar/TL güne yükselişle başladı.

Dolar serbest piyasada sabah saatlerinde 18.60 liradan işlem gördü.

Dolar endeksi, dün düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 azalışla 109,6 seviyesinden tamamlamasının ardından bu sabah 109,7 civarında seyretti.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının hemen altında 1,0065 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" tutumunu benimsediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 110,7'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.