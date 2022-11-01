Dolarda son durum

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Küresel piyasalar yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmışken dolar/TL'de görece yatay seyir devam ediyor.

Dolar dün haftaya 18.60 liranın hemen altında başlamış, öğleden sonra 18.61 liraya yükselmişti.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 110.6'dan 111.6 seviyesine yükseldikten sonra 111.1'e gevşedi.

Dolar yeni güne 18.62 liradan başladı.

Yarın Fed'den 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalar hem Fed'in karar metninde hem de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında önümüzdeki toplantılarda izlenecek yol haritasına ilişkin ipuçlarını anlamaya çalışacak.