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Ekonomide atılan yeni adımlar ve alınan kararların yankıları izleniyor. Dolar/TL'de hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL dün piyasa kapanış saatinde 17.20 civarında seyrediyordu. Akşam saatlerinde açıklanan yeni ürün ve tedbirlerin ardından kısa süreliğine 16.67'ye kadar gerilese de gece saatlerinde yeniden 17'nin üzerine tırmandı.

Dolar yeni güne 17.25, Euro ise 18.38 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 16.92, Euro 18.03 liraya geriledi. Ancak ardından dolar yeniden 17.20, Euro ise 18.33 liraya çıktı.

Dolar piyasa kapanışına doğru ise 17.01 liraya geriledi.

Bu arada Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 800 puana yükseldi.

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edileceği duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi için 15 Haziran'da talep toplanacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak. Yatırımcısına üç ayda bir kupon getirisi sağlayacak. Ödemelerde asgari getiri garantisi olacak.

KREDİLERDE VADE SINIRLAMASI

Bunun yanında dün akşam BDDK'dan sıkılaşma adımı olarak kabul edilen yeni tedbirler geldi. Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde 100 bin TL'nin altında olan krediler için 24 ay, 100 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi. Limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin TL'nin üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.

Bu açıklamaların ardından kurda düşüş yaşansa da bu sabah itibarıyla dolar aynı seviyeye geri döndü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 maddede enflasyonla kurumlar arası ortak mücadele vurgusu yaptığı yeni açıklamanın ardından kur tekrar 17 TL'nin altına indi.