Doların geçen hafta küresel olarak güçlenmesine paralel bir şekilde dolar/TL 14.95'i aşmıştı.

Fed geçen çarşamba politika faizinde 50 baz puan indirime giderken Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle 75 baz puan faiz artırım ihtimalini masadan kaldırması piyasalarda ilk başta olumlu tepkiye yol açmıştı.

Ancak olumlu rüzgarlar uzun süre esemedi. Powell'ın açıklamalarına rağmen Fed'in yükselen enflasyonla mücadele için sert adımlar atmak zorunda kalacağına yönelik beklenti ve resesyon endişeleri doların yükselmesine yol açtı.

Dolar endeksi haftaya yüzde 0.4 artış ile başlarken, dolar/RL düşük hacimli piyasada 14.98'i gördü. Ardından gerileme yaşadı.

Dolar yeni haftaya 14.95 liradan başladı.