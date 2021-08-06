Haftaya 8.35 civarında başlayan dolar/TL dün 8.57'yi aştı ardından 8.53'e geriledi.

Dolar yeni güne de 8.53 liradan başladı. Dünkü sert yükselişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları etkili oldu. Erdoğan önceki akşam katıldığı ortak canlı yayında ""Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Fed üyelerinin varlık alım programında azaltmaya beklenenden daha yakın bir sürede başlayabileceklerini ifade etmesi de doların güçlenmesinde etkili oldu.

Bugün piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini takip edecek.