Dolarda son durum

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Önceki akşam açıklanan Fed kararı sonrası kurda hareketlilik devam ediyor. Fed üyeleri 2023 yılında iki kez faiz artışı öngörürken medyan politika faiz beklentisi 0.6'ya çıktı. 7 olan faiz artışı bekleyen Fed üyesi sayısı da 13'e yükseldi. Fed'in şahin duruşu sonrasında ABD tahvil faizleri 10 baz puanın üzerinde yükselerek 1.55 üzerine yükseldi.

Dolar endeksi mayıs başından beri ilk kez 91 puanın üzerine sıçradı.

Bunun etkisiyle haftaya 8.30 liradan başlayan dolar dün 8.72 liraya yükseldi.

Dolar/TL yeni güne de 8.72'den başladıç