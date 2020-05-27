Dolarda son durum

Dolar/TL dün düşük hacimli piyasada 6.81'den 6.72'ye gerilemişti. Bu düşüşte koronavirüs tedbirlerinin dünya genelinde gevşetilmeye başlamasıyla oluşan iyimserlik etkili oldu.

Bugün ise dolar güne 6.7654 liradan başladı.