Türkiye piyasaları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Faiz oranlarının sınırlı düştüğü geçen haftada Türkiye riskinde keskin bir düşüşle yüzde 9’luk azalma meydana geldi. 5 yıllık CDS’ler 310 seviyesine inerek ağustos ayı öncesine geri döndü.

-TL dolara karşı yüzde 1 kadar değerlenirken dolar 5.27’ye inerek ağustos sonrasının ikinci en düşük düzeyine geriledi.

BORSADAN AKRANLARINA FARK

-Borsa, gelişmekte olan piyasaların bir kat üzerinde prim yaptı. Gelişmiş piyasaların yerinde saydığı haftada gelişen piyasalar yüzde 1.4 primlenirken, Türkiye Borsası yüze 3.1 arttı. Dolar bazında ise yüzde 4 artışı yakaladı. Önceki hafta bankalarla başlayan borsa tırmanışı geçen hafta sanayi hisselerine yönelerek devam etti. Banka hisselerinin primi yüzde 1.4’te kalırken sanayi hisselerinin performansı yüzde 4.8’e yükseldi.

-Brent petrol 60 dolar civarında seyrini sürdürürken altın haftanın son gününde fırladı. 1.300 doları geçerek 1.305 dolara yükselen altındaki bir günlük artış yüzde 1.8’e vardı.

KÜRESEL SERMAYE GELİŞEN PİYASALARA

-Gelişmiş borsaların yerinde saymasına karşılık gelişmekte olanların prim yapmasında küresel sermayenin bu pazarlara yönelmesi etkiliydi.

-Türkiye özelinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Davos’ta yaptığı açıklamaların ve bütçe disiplinine uyulacağını vurgulamasının belli bir pozitif etkisi oldu.

-Yine paranın gelişmekte olan ülkelere yöneldiği bir aşamada Hazine’nin yeni bir dış borçlanmaya çıkması ve 1.25 milyar Euro borçlanması da pozitif gelişmeler arasındaydı. 16 Ocak’ta da 2 milyar dolar dış borç alan Hazine’ye bir ayda 3.4 milyar dolar kaynak girişi oldu.

-Hisse senedi tarafına da üç haftadır yabancılar tarafından net ve güçlü bir sermaye girişi gerçekleşiyor. Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi, hisse senetlerine yönelik net sermaye akımı 11 Ocak haftasında 115 milyon, 18 Ocak haftasında 712 milyon dolara vardı. Geçen haftanın verileri bu hafta açıklanacak. Yabancıların piyasaya girmeye devam ettiğini borsada yabancı payının yüzde 66’nın üzerine çıkması da gösteriyor.

SERMAYE GİRİŞLERİ NE KADAR DEVAM EDER?

-Dolayısıyla gelişen piyasalara ilginin ne kadar devam edeceği bizim piyasanın yönü açısından da belirleyici olabilir. Gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan ekonomik durgunlukla küresel sermaye akımlarının gelişen ülkelere yönelmesi henüz yeni başlamış sayılır. Devamının gelebilecek olmasının bir nedeni bu.

-Bu açıdan hafta ortasındaki bor duruşla ilgili olabilir.

-Duruşun ne oluğunu aşağı yukarı biliyoruz. Fed’in faiz artırımlarını düzensiz hale getirmesi, gelişmelere bağlaması ve pratikte ara vermesinin teyit edilmesi beklenebilir.

-Çünkü bu tescil, doların orta vadede artmayacağının tescili gibi olacağından aynı zamanda altının önünün açılacağının onayı gibi algılanabilir.