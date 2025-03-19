Dolar kaç TL? 19 Mart 2025 canlı TL/dolar ve euro kuru alış-satış fiyatları ne kadar, son durum nasıl?

Güncel döviz fiyatları dünya ekonomisini takip etmek adına oldukça önemli. Ülkemizde ve dünyada doların ve euronun para birimleri karşılığında yükselip düşmesi ekonomide birçok noktayı etkiliyor. Yatırım yapanların ve yurt dışı bağlantısı olanların yakından takip ettiği döviz kuru değişken bir grafik çiziyor. Peki, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kuru…