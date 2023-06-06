Dolar ve Euro'da yükseliş

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Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yükseliş bu sabah da devam etti. Dolar/TL dün günü 21.26, Euro/TL ise 22.90'dan kapatmıştı.

Sabah satlerinde dolar 21.45, Euro ise 23 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvelerine ulaştı.

Yurtiçinde başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ataması olmak üzere yeni kabinenin belli olmasıyla artık yeni dönemin ekonomideki yol haritasına ilişkin açıklamalar bekleniyor. Bunun için özellikle Bakan Şimşek'in açıklamaları dikkatle takip edilecek.

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Bakan Şimşek haftasonu devir teslim törenindeki ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

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Yurtdışında ise Fed'in 14 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Şu anda piyasalarda yüzde 74.8 ihtimalle Fed'in faizi sabit bırakacağı, yüzde 25.2 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanıyor.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Son olarak Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düştüğüne ikna olmak için talebin soğuduğuna dair işaretler aradığını belirtirken, enflasyonun birçok kişinin umduğundan daha inatçı olacağını söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti.

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