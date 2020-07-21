Dolar/TL cephesinde 6.85 etrafındaki dar bant hareketi sürüyor. Dolar endeksi ise 2001 sonrası en yüksek seviyesi olan 102'den koronavirüs öncesindeki 96 direncinin dahi altına indi.
ABD'de parasal genişlemenin sürmesi, koronavirüs vakalarının hızla tırmanması ve ikinci dalga endişeleriyle dolar küresel olarak değer kaybederken TL karşısında ise 5 haftadır yatay seyir izliyor. Öte yandan, TCMB dün yeniden VİOP işlemlere başladı.
21 Temmuz günü dolar 6.8568 TL'den işlem görüyor.
Öte yandan, euro cephesinde ise yükseliş devam ediyor. Euro, Fed'in faiz indirirken likidite pompalamasıyla doları zayıflatması, ECB'nin sabit bırakması, Almanya'nın mali teşvikleri ve carry trade nedeniyle dolar karşısında son zamanlarda yüzde 2 değer kazandı.
Dün euro/dolar paritesi 1.1460 seviyesinde geldi ve 7 hafta sonra 200 günlük ortalamanın üzerinde kapattı. Analistler paritede 1.15 ve 1.16 seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. Paritedeki yükselişle Euro/TL de son 1 ayda 7.66'dan 7.85'e geldi.
Birlik'in geleceğine dair tartışmalar sürerken bir olumlu haber de liderler zirvesinden çıktı.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.
Pakette acil fonun 390 milyar euroluk kısmını hibeler ve 360 milyar euroluk kısmını ise düşük faizli krediler oluşturuyor.
Altın fiyatlarında ise ons cephesinde 1820 dolar eşiği test ediliyor ancak aşı ile ilgili pozitif gelişmelerin altına olan yükselen talebi sınırladığı belirtiliyor. Gram altın ise kur artışına bağlı olarak 402 TL'ye kadar çıktı.
İçeride bu hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısından çıkacak faiz kararı izlenecek.
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