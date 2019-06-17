Dolar kuru bir önceki hafta bayram tatili ve küresel ekonomideki pozitif havayla 5.70 altına indikten sonra tatil dönüşü 5.77 ile başladığı geçen haftayı 5.90 üzerinde kapatmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili Rusya ve Türkiye'den gelen açıklamalar karşısında ABD Savunma Bakanlığı'nın mektubunun sızdırılması ve iki tarafında geri adım atmayacağını belirten karşılıklı açıklamalarının ardından kur kademe kademe yükseldi.

Cuma gecesi Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesiyle de dolar/TL'de 5.90 üzeri görüldü.

Yenilenecek İstanbul seçimleri öncesi, 17 haziran sabahı dolar 5.9180 TL, euro ise 6.64 TL'den el değiştiriyor. 17 haziran haftasında piyasalarda yoğun bir haber ve veri akışı var.

Türkiye'de bugün çeyreklik işsizlik rakamları ve bütçe dengesi açıklanacak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası Draghi'nin konuşması var.

Salı günü ise ekonomik canlılık için öncü göstergelerden olan perakende satış verileri TÜİK tarafından duyurulacak. Aynı gün dış piyasada euro bölgesi enflasyon verileri, Draghi ve BoE Başkanı Carney'nin konuşması, ABD inşaat izinleri izleniyor.

Çarşamba ise Merkez Bankası PPK toplantı notlarını yayımlayacak. Haftanın merakla beklenen gündemi ise piyasaların faiz indirimi fiyatladığı Fed toplantısı olacak. Perşembe günü de Japon Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve ABD işsizlik başvuruları belli olacak.

Haftanın son gününde ise Avrupa genelinde ve ABD'De satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri açıklanacak.