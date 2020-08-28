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Dolar kuru, hafta boyunca 7.30 - 7.40 arasında yaşadığı dalgalanmanın ardından haftanın son işlem gününde ABD'den gelen haberler ve açıklanan veriler sonrası 7.35 TL'ye oturdu. 28 Ağustos sabahı dolar/TL 7.3435'ten işlem görüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası çerçevesinde değişiklik yaparak enflasyonun yükselmesini önlemek yerine ekonomik büyümeyi desteklemeye daha fazla ağırlık vereceğini açıklamasının ardından uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinin getirileri arttı.

Euro ve sterlin dolar karşısında değer kazanırken altın fiyatları da yükselişte. Gram altın fiyatı 458 TL'ye geldi.

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının artık ortalamada yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini, böylece yüzde 2'den daha düşük seyreden enflasyonun yükseltilmek için Fed'in atacağı adımların enflasyon "bir süre yüzde 2'nin ılımlı düzeyde üzerine" çıkana kadar devam edeceğini belirtti.