Dolar kuru dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararının ardından hareketlendi. Fed'in ticaret riskleri başta olmak üzere gelişmeler ve zayıf enflasyon nedeniyle 25 baz puan indirmesi ve bilanço daraltmayı 2 ay önce bitirme kararıyla dolar hafif yukarı yönlü hareket ederek 5.52'den 5.55 seviyesine çıktı.

Türk Lirası bu esnada, son dönemde Brezilya reali öncülüğünde dolar karşısında değerlenen ilk 5 para arasındayken Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısıyla birlikte kurdaki hareket terse döndü.

Fed Başkanı Powell, indirimin piyasalarda yayılmakta olan "uzun vadeli bir indirim döngüsü" ihtimalini kesin bir dille reddetmesi ve "Şunu kesin olarak söyleyebilirim. Uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik." demesiyle gelecek toplantılarda faiz indirimi olmayacağı fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke paraları ve vadeliler satıcılı seyrederken, ABD tahvil faizleri yükseldi.

Dolar endeksi 98.93 puana fırlayarak son 2 yılın en yükseğine ulaşırken dolar/TL 5.62 üzerine attı. Euro/dolar paritesi 1.10'lara gerilerken altının onsu yüzde 1 üzerinde düştü. Gram altın fiyatı 252 liraya kadar geriledi. ABD borsalarındaki kayıp yüzde 1.5 seviyesine çıktı.

Powell, basın toplantısının devam ederken soru cevap kısmında para politikasıyla ilgili piyasalarda soru işareti yaratan açıklamalar yaptı.

Fed Başkanı, "faiz indirimi bir defaya mahsus demedim," dedikten sonra yeniden Fed'in "uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmediği" şeklinde konuştu. Powell daha sonra "ama tekrar faiz indirebiliriz" dedi. Piyasalarda bir nebze toparlanma yaşansa Powell'ın son olarak "Ekonomi iyi giderse tekrar faiz de artırabiliriz. Faiz artırmayacağını varsaymıyorum. ABD ekonomisine yakın vadeli tehdit oluşturan hiçbir şey yok" şeklinde konuştu ve yeniden satıcılı seyre dönüldü.

Dolar/TL, basın toplantısı esnasında 5.57 - 5.62 bandında iki yönlü dalgalandı. Dolar kuru, 1 Ağustos'a 5.57 seviyesinde başlıyor.

ABD ekonomi çevrelerinde Powell'ın açıklamalarından faiz indiriminin "aşağı yönlü risklere karşı sigorta mahiyetinde" olduğu ve bilanço daraltmayla desteklendiği öne çıkarılırken, indirimin bir 25 baz puan dışında devam etmeyeceği görüşü öne çıkıyor. ABD 2 yıllık tahvil faizleri artarken dolar endeksi 98.85 seviyesinde.

ABD Başkanı Donald Trump ise faiz kararına "Powell bizi her zamanki gibi hayalkırıklığına uğrattı" şeklinde tepki verdi.

Trump Twitter mesajında "Piyasaların Powell ve Fed'den duymak istediği bunun uzun vadeli ve agresif bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olduğu. Böylelikle Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere ayak uydurabilecektik. Powell ise her zamanki gibi bizi hayalkırıklığına uğrattı ama en azından, hiç başlamaması gereken -enflasyon yok- bilanço sıkılaşmasına son verdi. Her halükarda kazanıyoruz ama kesinlikle Fed'den pek yardım almıyorum." şeklinde konuştu.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD işsizlik verileri, tarım dışı istihdam ve PMI endeksi izleniyor. İçeride ise ABD ile ilişkiler ve jeopolitik riskler izlenmeye devam ediyor.