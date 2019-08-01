ABD Merkez Bankası ( Fed) dün 11 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitti. Fed politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 2.00-2.25 aralığına çekti. Bu indirimin ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi çünkü Trump bir süredir Fed'i 'çok erken ve çok hızlı' faiz yükseltmekle suçluyordu. Bu sebeple Fed'in indirim kararının ardından Trump'ın memnun olacağı düşünüyordu.

Ancak Trump indirim kararının ardından Fed'e yönelik eleştirilerine devam etti. Bu eleştirilerin nedeni ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Powell konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uzun vadeli bir faiz indirim döngüsüne girmedik" dedi. Bunun üzerine Trump, Twitter hesabından Powell'ı hedef aldı.

PİYASALARIN DUYMAK İSTEDİĞİ....

Trump Fed kararıyla ilgili ilk tweetinde "Piyasaların 'Jay' Powell'dan ve Fed'den duymak istediği bunun, Çin, Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelere ayak uydurabilecek uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başı olduğuydu...." ifadelerini kullandı.

Trump devam tweetinde ise şöyle dedi: "Powell, genelde olduğu gibi bizi hayalkırıklığına uğrattı ancak en azından hiç başlamamış olması gereken (enflasyon yok) parasal sıkılaştırmaya son verdi. Her türlü kazanıyoruz ancak Fed'den kesinlikle çok fazla yardım almıyorum."

ELEŞTİRİLERİNE 3 SAAT ARA VERDİ

Trump ilk tweetlerinden yaklaşık 3 saat sonra Fed'i eleştiren başka bir tweet attı. Muhtemelen Fox Business kanalını izleyen Trump, kanalın popüler sunucularından Lou Dobbs'u da etiketleyerek "Uzmanlar Fed'in sıkılaştırmaya gitmemiş olması gerektiğini belirtti, sonra da yanlışlarını düzeltmek için çok uzun süre bekledileri. St Louis Fed'den James Bullard geçen aralık ayında yaptıkları yanlışı düzeltmek için çok beklediklerini söyledi" açıklamasında bulundu. Tweete bunun yanında Lou Dobbs'ın canlı yayında söylediği "Hata! Powell faiz indirdi, sonra da konuşmaya başladı" sözlerine yer verdi.

Trump'ın son tweetinde yer alan 'aralık ayındaki hata' ifadesi Fed'in geçtiğimiz aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz artırım kararını anlatıyor.