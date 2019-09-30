Dolarda gözler YEP'te

30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar, geçen hafta DXY 99 puanın üzerine çıkmasına rağmen TL'deki olumlu havayla dolar/TL düştü. Geçen haftaya 5.74 ile giren kur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları sonrası ABD ile ilişkilerdeki pozitif hava ve TCMB Başkanı Uysal'ın faizlerin önden yüklemeli indirildiğini belirterek gelecek PPK toplantılarında indirimin sınırlı tutulacağını işaret etmesiyle 5.65 altını görmüştü.
Borsa ve tahvil piyasasında da yabancıların yoğun alımlarıyla endekste yükseliş yaşandı. Cuma günü bankaların yüzde 5 üzerinde primlenmesiyle BIST yüzde 3 artarak mart ortasından bu yana ilk kez 105 bin puanı aştı.
Piyasalarda günün en önemli gündem maddesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı. 2020 görünümünün revize edilmesi beklenen YEP'te, 2022 vizyonuna dair hedefler izlenecek. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi de bütçe görüşmeleri.
Haftanın en önemli verisi ise perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak.
Dolar/TL, 30 eylül günü 5.66 seviyelerinden işlem görüyor. Euro 6.20 altına gerilerken sterlin de 7 TL altında. Spot altın fiyatı da geri çekildi ve 1492 dolara kadar inerken geçen hafta 280 TL'yi gören gram altın fiyatı yeni haftaya 271 TL'den başlıyor.
Küresel veri gündeminde ise PMI verileri öne çıkıyor. ABD ve Çin arasındaki öncü ticaret görüşmeleri sürerken Çin PMI verileri beklentinin üzerinde geldi. ABD ve Euro bölgesindeki PMI verileri de bu hafta açıklanacak. Euro bölgesindeki
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