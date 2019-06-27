Dolar/TL dün sakin bir seyir izledikten sonra 27 Haziran gününe hafif yukarı yönlü. Piyasalar parasal genişlemeyi ve faiz indirimini fiyatlarken dün ABD Hazine Bakanı'nın Çin ile sürdürülen ticari görüşmelerin yüzde 90’ını tamamladığına yönelik yaptığı açıklamalar sonrası görünüm değişti.

Anlaşma tamamlandığı takdirde ABD'nin 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisini kaldırabileceği belirtiliyor. Öte yandan resesyon riskininin azalacağı endişesiyle Fed'in tekrar sıkılaştırmaya dönebileceği kaygısı dolar endeksinin değer kazanmasına neden oldu. Hafta başında 96 altına inen dolar endeksi sabah saatlerinde 96.35'e kadar yükseldi.

2 ülkenin ticaret savaşının sürmesi halinde 2020'de küresel büyümeyi yüzde 0.4 negatif yönde etkileyeceği belirtilirken, JP Morgan Fed'in faiz indirimlerinin etkisinin sınırlı olacağını belirtiyor.

Türkiye piyasaları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesinde S-400 konusunda Donald Trump ile yapacağı görüşmeye odaklandı. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada yaptırım beklemediğini belirtmişti.

Rus yapımı S-400'lerin üreticisi dün yapılan açıklamada teslimatlara yüzde 99 hazır olduklarını belirtmişti.

27 Haziran günü dolar kuru 5.7750 seviyesinde, euro ise 6.56 TL'den işlem görüyor. Brent petrol 66 dolar üzerinde, altının ons fiyatı bir miktar geri çekilmesine rağmen 1400 doların üzerinde.

Türkiye'de bugün haftalık para ve banka istatistikleri ile ekonomik güven endeksi açıklanacak.