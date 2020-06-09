Dolarda son durum

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Dolar kuru haftaya başladığı 6.75-6.80 seviyelerinde dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor. Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.7'in altına kadar sürdükten sonra, kur bir süredir 6.80 etrafında yatay bir seyir izliyor.

Piyasalarda ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik düzelmenin dünya genelindeki ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca toparlanacağına dair iyimserliği artırması risk iştahını canlı tutuyor.

Bir ara 102 puanı aşan dolar endeksi de 97 seviyesinin altına geriledi. Öte yandan, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 650 puan üzerinden 450 puanın altına kadar geriledi.

9 Haziran sabahı dolar kuru 6.7865 seviyesinden el değiştiriyor. Piyasaların ana gündem maddesi ise Fed toplantısı ve getiri eğrisi kontrolüyle ilgili verilecek mesajlar.

İç piyasada ise işsizlik, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri izlenecek.